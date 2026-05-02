Wanner remisiert mit Eindhoven bei Ajax Amsterdam

Im Topspiel der niederländischen Eredivisie trennen sich Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven am 32. Spieltag mit 2:2.

Die PSV, die längst als Meister feststeht, startet mit ÖFB-Legionär Paul Wanner in der Startelf und beginnt wie die Feuerwehr, bereits in der ersten Minute trifft Ricardo Pepi per Kopf.

Die Hausherren haben aber eine gute Antwort parat, Anton Gaaei trifft mit einem Weitschuss über die Innenstange zum Ausgleich (11.).

Ajax gleicht spät aus

PSV Eindhoven hat insgesamt mehr Großchancen, in der 77. Minute wird das auch belohnt, Myron Boadu bringt die Gäste wieder in Führung (77.). Wanner steht zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Platz, er wird in der 60. Minute durch Sergino Dest ersetzt.

Als es schon nach einem Auswärtssieg des Meisters aussieht, schlägt Ajax doch noch abermals zurück, Mika Godts sorgt in der 92. Minute für das 2:2.

Der Hauptstadtklub liegt damit mit 55 Punkten auf Rang vier und einem Platz, der zur Europa-League-Qualifikation reichen würde. Eindhoven hält bei 78 Punkten und steht bereits seit längerem als Meister fest.