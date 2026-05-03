Mwene-Torpremiere! Mainz fixiert den Klassenerhalt

Der 1. FSV Mainz 05 hat zwei Runden vor Schluss den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga fixiert!

Mit einem 2:1-Sieg beim FC St. Pauli am 32. Spieltag liegen die 05er bei 37 Zählern - elf Punkte vor St. Pauli, das auf dem Relegationsplatz steht.

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Phillipp Mwene (90 Minuten) erzielt sein erstes Saisontor, Stefan Posch spielt ebenso durch. Nikolas Veratschnig (Mainz) und David Nemeth (St. Pauli) sitzen auf der Bank.

Für die Gäste geht es ideal los: Sano erobert den Ball, der direkt rechts zu Silas springt. Mit dem ersten Kontakt spielt der Angreifer ins Zentrum, wo Tietz direkt einschießt (6.)

Außenverteidiger-Koproduktion zum 2:0

Anschließend lässt Mainz kaum etwas zu, St. Pauli präsentiert sich also ein weiteres Mal ziemlich ungefährlich in der Offensive.

So gelingt kurz vor der Pause sogar das zweite Tor. Tietz bringt den rechten Wingback Widmer in die Show, der an der Grundlinie in die Mitte legt, wo Mwene heranrauscht und wuchtig abschließt (40.).

Die Fischer-Elf ist im Laufe der zweiten Hälfte näher am 3:0 dran als die Gastgeber am Anschlusstreffer. Mwene gelingt beinahe ein Doppelpack, doch Dzwigala klärt kurz vor der Linie (64.).

Sinnbild der gesamten Saison

Zehn Minuten später kommen die Hamburger zur wohl vielversprechendsten Chance im gesamten Spiel. Stürmer Ceesay ist nach einem Fehler der Mainzer frei durch. Als er allein auf den Goalie zuläuft, braucht er deutlich zu lange für eine Entscheidung und legt auf Kaars quer. Dadurch kann Mwene noch entschärfen.

Mit 26 Toren (vor dem Spiel) stellt St. Pauli mit Abstand die ungefährlichste Offensive der Bundesliga. An der vorletzten Stelle steht Gladbach mit 36 Treffern.

Zum Anschluss trifft St. Pauli trotzdem noch: Kaars findet Ceesay in der Tiefe, woraufhin der Gambier Batz aus spitzem Winkel überwindet. Dabei bleibt es aber auch.