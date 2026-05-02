Baumgartner-Treffer reicht nicht - Leipzig unterliegt Leverkusen

RB Leipzig lässt am 32. Spieltag der Deutschen Bundesliga mit einer 1:4-Niederlage Punkte bei Bayer Leverkusen liegen.

Bei den Gästen stehen die ÖFB-Legionäre Schlager und Baumgartner 90 Minuten am Feld. Seiwald spielt bis zur 65. Minute.

Leverkusen von Beginn an aktiver und belohnt sich auch

Das Team von Kasper Hjulmand übernimmt von Beginn an die Kontrolle über das Spielgeschehen und drängt auf die frühe Führung. Schon in den ersten Minuten verzeichnen Tella und Schick Torabschlüsse, die ihr Ziel allerdings noch verfehlen.

Die Heimmannschaft erarbeitet sich immer wieder Eckbälle, getreten von Alex Grimaldo und Aleix Garcia, welche die Leipziger Defensive stark beschäftigen. In der 25. Minute belohnt sich Leverkusen schließlich für den Aufwand: Nach einer Vorlage von Tella trifft Schick zur verdienten 1:0-Führung.

Ole Werners Truppe versucht im direkten Gegenzug, durch Vorstöße des österreichischen Legionärs Nicolas Seiwald ins Spiel zu finden, doch dessen Torversuche bleiben ungenau.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlägt Leverkusen erneut zu, als Tella nach einem Zuspiel von Garcia den Ball zum 2:0 im Netz unterbringt (45.).

Schicks Dreierpack entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel bemühen sich die Leipziger um den Anschlusstreffer und bringen unter anderem Brajan Gruda, um frische offensive Impulse zu setzen. Ebenso reibt sich der österreichische Legionär Xaver Schlager, der im Mittelfeld der Gäste startet, in den Zweikämpfen auf und kassiert eine Gelbe Karte.

Trotz einer leichten Leistungssteigerung schlagen die Hausherren in der 76. Minute erneut eiskalt zu: Ibrahim Maza bedient Schick, der souverän zum 3:0 vollstreckt. Die Gäste geben sich jedoch nicht vollständig auf. Eine Hereingabe des eingewechselten Gruda findet Baumgartner, und der Österreicher verkürzt per Kopfball auf 3:1 (80.).

Die leise Hoffnung auf ein Comeback erstickt in der Schlussphase allerdings endgültig im Keim. Nach einer kurzen Überprüfung durch den Video-Assistenten erzielt Schick auf Vorarbeit von Grimaldo seinen dritten Treffer des Tages und markiert den 4:1-Endstand (90.).

Leverkusen darf wieder mit der CL-Teilnahme rechnen

Mit diesem Heimsieg beendet Bayer Leverkusen die beeindruckende Serie von fünf Siegen in Folge der Leipziger. Während RB Leipzig mit 62 Punkten weiterhin den dritten Tabellenplatz absichert, springen die Leverkusener mit nun 58 Zählern am VfB Stuttgart sowie der TSG Hoffenheim vorbei auf den vierten Rang.

Beide Mannschaften untermauern durch ihre Punkteausbeute kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit ihre Positionen auf den begehrten Rängen für die kommende Champions-League-Saison.