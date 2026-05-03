Eberl über Laimer: "Da würden wir nicht verlieren"

Die Vertragsgespräche zwischen dem FC Bayern München und ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer ziehen sich bereits seit Wochen.

Knackpunkt soll das Gehalt sein. Laut "Sportbild" verlange Laimers Seite ein jährliches Gehalt zwischen zwölf und 15 Millionen Euro. Zu viel für die Bayern.

Laut jüngsten Berichten wolle der FC Bayern bei Laimer ein "Exempel statuieren" >>>

"Da sind Vorstellungen, da kommt man momentan nicht übereinander"

Bayern-Sportvorstand Max Eberl wurde am Samstag im Rahmen des 3:3 zwischen Bayern München und dem 1. FC Heidenheim zur Lage befragt und versuchte, Ruhe auszustrahlen.

"Es gibt zwei Standpunkte und da muss man schauen, ob man die Brücke irgendwann irgendwie findet", so Eberl. "Da sind Vorstellungen, da kommt man momentan nicht übereinander, aber es ist auch nicht schlimm."

Transfer im Sommer? Ablösefreier Abgang 2027?

Man sei bereit, sich im Sommer mögliche Angebote für Laimer anzuhören, sollte es zu keiner Vertragsverlängerung kommen. Laimers Vertrag in München endet 2027.

Auch ein ablösefreier Abgang in einem Jahr sei für die Bayern nicht ausgeschlossen, wie Eberl versichert: "Er ist ablösefrei gekommen, da würden wir nicht verlieren."

Der 28-jährige Salzburger hat sich in München als einer der besten Außenverteidiger der Welt etabliert. In der aktuellen Saison stand er 43 Mal für die Bayern auf dem Platz, dabei gelangen ihm drei Tore und zwölf Assists.