In der Ligue 1 trennen sich der OGC Nizza und der Racing Club de Lens am 32. Spieltag mit einem 1:1-Unentschieden.

Pierre Sages Elf aus Lens übernimmt in der Allianz Rivera von Beginn an die Kontrolle über das Spielgeschehen und drückt der Partie mit deutlich mehr Ballbesitz ihren Stempel auf.

Bereits in der Anfangsphase prüft Odsonne Edouard den heimischen Keeper Yehvann Diouf mit einem gezielten Schuss, den dieser jedoch souverän pariert.

Nizza hält kämpferisch dagegen und verzeichnet seinerseits einen gefährlichen Abschluss durch Abdulay Juma Bah, der aber ebenfalls vom gegnerischen Torwart Robin Risser abgewehrt wird.

In der Abwehrreihe der Gäste zeigt ÖFB-Legionär Samson Baidoo von der ersten Minute an eine verlässliche und sehr solide Leistung. Der Österreicher hilft aktiv mit, die offensiven Umschaltmomente der Hausherren über weite Strecken der ersten Halbzeit zu neutralisieren, sodass es mit einem torlosen Remis in die Kabinen geht.

Rote Karte als Wendepunkt

Nach dem Seitenwechsel intensiviert die Truppe von Trainer Claude Puel zunächst ihre Bemühungen, sieht sich jedoch schnell wieder mit der Offensivkraft der Gäste konfrontiert.

Nach Vorarbeit von Adrien Thomasson bricht schließlich Allan Saint-Maximin den Bann und versenkt den Ball zur verdienten Führung der Gäste im Netz (60.).

Lens erspielt sich in der Folge mehrere Eckbälle und drängt auf die Vorentscheidung, lässt aber die nötige Präzision vermissen. Die Partie nimmt in der Schlussphase eine entscheidende Wende: Nach einem schweren Foulspiel sieht der Verteidiger Saud Abdulhamid in der 81. Minute glatt Rot und muss den Platz verlassen.

Die personelle Überlegenheit nutzt Nizza prompt aus. Ali Abdi erzielt den wichtigen Ausgleich, dessen Anerkennung durch den Videoassistenten noch auf eine mögliche Abseitsposition geprüft, letztlich aber bestätigt wird (84.).

In den Schlussminuten verteidigt Lens, angetrieben von Baidoo, das Unentschieden leidenschaftlich über die Zeit.

Wichtige Zähler für völlig unterschiedliche Ziele

Das späte Unentschieden hat für beide Teams erhebliche Bedeutung im Endspurt der Saison.

Racing Club de Lens behauptet mit nun 64 Punkten den zweiten Platz und befindet sich damit weiter auf einem direkten Champions-League-Rang, der Rückstand auf Spitzenreiter Paris Saint-Germain beträgt sechs Punkte.

OGC Nizza sammelt durch die Aufholjagd einen enorm wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt und steht nun punktgleich mit Le Havre AC auf einem hart umkämpften 15. Rang, knapp vor den direkten Abstiegsplätzen.

PSG ebenfalls mit Unentschieden

Bereits davor lässt auch Paris Saint-Germain Punkte liegen, spielt gegen FC Lorient bloß 2:2.

Vor dem wichtigen Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Bayern München schont Trainer Luis Enrique einige Stützen, etwa Ousmane Dembele und Khvicha Kvaratskhelia.

Dennoch gehen die Pariser gegen den FC Lorient durch Ibrahim Mbaye in der sechsten Minute in Führung, Pablo Pagis gelingt aber der rasche Ausgleich (12.).

In der 61. Minute wird Warren Zaire-Emery eingewechselt, der 20-jährige Franzose trifft nur eine Minute später und bringt den Tabellenführer wieder in Front.

Aber Lorient kann nochmal zurückschlagen, Tosin Aiyegun trifft in der 78. Spielminute ebenfalls nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:2-Endstand.