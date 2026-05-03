RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo RCC Elche CF Elche CF ELC
Endstand
3:1
2:0 , 1:1
  • Hugo Alvarez
  • Iago Aspas
  • Borja Iglesias
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Siegeslauf gebrochen! Elche und Affengruber mit bitterer Pleite

Der ÖFB-Legionär und sein spanischer Verein müssen einen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen.

Siegeslauf gebrochen! Elche und Affengruber mit bitterer Pleite Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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FC Elche bezieht in der 34. Runde der La Liga eine 1:3-Niederlage bei Celta Vigo.

Dabei liegt der Verein von ÖFB-Teamkicker bereits zur Pause mit 0:2 in Rückstand.

Ein später verwandelter Elfmeter bringt Elche noch zurück in die Partie (82.), aber der 1:3-Treffer (85.) aus Sicht von Elche besiegelt die Niederlage.

ÖFB-Legionär David Affengruber wird indes kurz vor der Stundenmarke (58. Minute) ausgewechselt.

Damit muss Elche nach drei Siegen in Serie erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen. Elche befindet sich mit 38 Punkten noch immer im Abstiegskampf.

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