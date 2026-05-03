Siegeslauf gebrochen! Elche und Affengruber mit bitterer Pleite

FC Elche bezieht in der 34. Runde der La Liga eine 1:3-Niederlage bei Celta Vigo.

Dabei liegt der Verein von ÖFB-Teamkicker bereits zur Pause mit 0:2 in Rückstand.

Ein später verwandelter Elfmeter bringt Elche noch zurück in die Partie (82.), aber der 1:3-Treffer (85.) aus Sicht von Elche besiegelt die Niederlage.

ÖFB-Legionär David Affengruber wird indes kurz vor der Stundenmarke (58. Minute) ausgewechselt.

Damit muss Elche nach drei Siegen in Serie erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen. Elche befindet sich mit 38 Punkten noch immer im Abstiegskampf.