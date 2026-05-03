Zwei Ex-Bullen netzen! ManUnited gewinnt Schlager gegen Liverpool

Manchester United kann sich in der 35. Runde der Premier League im Duell mit dem FC Liverpool 3:2 durchsetzen und wichtige Punkte in der Meisterschaft sammeln.

Für ManUnited beginnt der Nachmittag in perfekter Manier. Bereits in Minute sechs geht das Team durch Cunha in Führung. Er kommt nach einer Ecke zum Ball und trifft im zweiten Versuch ins rechte Eck.

Nur acht Minuten später kann der Ex-Salzburger Sesko gegen den geschockten FC Liverpool das 2:0 nachlegen.

Szoboszlai kann verkürzen

Erst nach rund 25 Minuten kommen die Gäste etwas besser ins Spiel. Die erste Möglichkeit haben sie durch Gakpo, doch er vergibt. Nahezu im Gegenzug geht es Fernandes auf der anderen Seite ähnlich. Liverpool hat nun mehr Ballbesitz, die gefährlichen Offensivaktionen bleiben aber vorerst großteils aus.

Dennoch erwischen die "Reds" einen perfekten Start aus der Pause. Szoboszlai erzielt in Minute 47 nach einer schönen Einzelaktion den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gakpo bringt die "Reds" zurück ins Spiel

Gakpo erhöht nach einem groben Fehler im Spielaufbau der Hausherren zum 2:2 (56.). Das Spiel ist daraufhin wieder völlig offen.

Liverpool nimmt die positive Energie mit und dreht das Spiel nach 68 Minuten beinahe. Van Dijk kommt nach einem Freistoß von Szoboszlai zum Ball, Lammens kann gerade noch klären.

Mainoo rettet drei Punkte

Doch kurz drauf (77.) schockt Manchester die "Reds" erneut mit dem Führungstreffer. Mainoo verwertet den Ball nach einem misslungenen Klärversuch von Allister aus rund 18 Metern. Das soll das letzte Tor des Abends gewesen sein.

Der FC Liverpool verpasst es somit, an Manchester United vorbeizuziehen. Das Heimteam vergrößert seinen Vorsprung auf die Reds (vorerst 4.) als Dritter auf sechs Punkte. Außerdem fixieren die "Red Devils" damit die nächstjährige Teilnahme an der UEFA Champions League.