Leipzig gibt in letzter Minute Sieg bei St. Pauli her

RB Leipzig kommt im Nachtragsspiel der 16. Runde der Deutschen Bundesliga beim FC St. Pauli nicht über ein 1:1 hinaus.

Das erste Ausrufezeichen des Spiels setzt mit Xaver Schlager ein ÖFB-Kicker, aus 20 Metern hält der Mittelfeldspieler drauf, trifft aber nur den Pfosten (8.).

Einen abgefälschten Schuss von Nicolas Seiwald kann St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj in Minute 21 parieren, der Torhüter ist auch gegen Antonio Nusa zur Stelle (44.). Romulo verfehlt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zudem knapp das lange Eck.

Elfmeter beschert St. Pauli späten Punkt

Auch nach der Pause tut sich Leipzig gegen ein gut mithaltendes St. Pauli schwer, Christoph Baumgartner holt sich per Foulspiel seine fünfte Gelbe Karte der Saison (49.), Ridle Baku köpft knapp neben das Tor (57.).

In der 66. Minute fällt dann aber die Führung für Leipzig: Nach einer Ecke landet der Ball schließlich bei Yan Diomande, dessen abgefälschter Schuss aus der zweiten Reihe ist unhaltbar.

In den Schlussminuten drängen beide Teams auf das Tor - das schließlich St. Pauli schießt. DFB-Nationalspieler David Raum holt seinen Gegenspieler unglücklich von den Beinen, den fälligen Elfmeter verwandelt Martijn Kaars zum 1:1. Peter Gulacsi ist noch dran, kann das Gegentor aber nicht verhindern (90.+3/E).

Schlager und Seiwald spielen bei den Gästen durch, Baumgartner wird in Minute 85 ausgetauscht. Jannik Robatsch ist bei St. Pauli nur Ersatz.

Trotz des späten Ausgleichs schiebt sich Leipzig wieder auf Platz vier. St. Pauli steckt mit nunmehr 14 Punkten und Platz 17 weiter tief im Tabellenkeller, darf sich aber über einen Punkt für die Moral freuen.