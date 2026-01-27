NEWS

Winter-Abgang? Goretzka bei LaLiga-Spitzenklub im Gespräch

Leon Goretzka ist beim FC Bayern München schon länger nicht mehr unumstrittene erste Wahl - wechselt der Mittelfeldspieler nun nach Spanien?

Winter-Abgang? Goretzka bei LaLiga-Spitzenklub im Gespräch Foto: © GETTY
Verlässt Leon Goretzka den FC Bayern München noch in diesem Transferfenster?

Wie die "Bild" berichtet, ist Atletico Madrid an einer Verpflichtung des 30-Jährigen interessiert. Sportdirektor Mateu Alemany soll am Montag für Verhandlungen mit der Berateragentur des zentralen Mittelfeldspielers nach München gereist sein.

Die Bayern sollen demnach durchaus gewillt sein, Goretzka bereits ein halbes Jahr vor Ablauf des Vertrages ziehen zu lassen, so Trainer Vincent Kompany einem Abgang zustimmt.

Atleti sucht Ersatz für Gallagher

Neben einer Ablöse im zweistelligen Millionenbereich will der FCB vor allem das üppige Gehalt des ehemaligen Schalkers einsparen: Das wird auf rund 18 Millionen Euro jährlich geschätzt.

Atletico wiederum ist auf der Suche nach einem Ersatz für Connor Gallagher, der für 40 Millionen Euro zu Tottenham gewechselt ist. Goretzka gilt dabei als Wunschlösung der "Rojiblancos".

ÖFB-Legionär Konrad Laimer würde bei einem Abgang seines Teamkollegen wieder mehr Einsatzzeit im defensiven Mittelfeld winken. Der Allrounder laboriert momentan noch an einem Muskelfaserriss in der Wade, hat aber bereits wieder das Lauftraining aufgenommen.

