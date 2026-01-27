Veli Kavlak wird U18-Teamchef im Ausland

Veli Kavlak geht offenbar den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere.

Der 37-Jährige wird neuer Nationalteam-Trainer der türkischen U18-Auswahl, wie "Sky Sport Austria" berichtet.

Bis Dezember 2025 war der Inhaber einer UEFA-A-Lizenz noch Cheftrainer der U19 von Besiktas Istanbul. Bei seinem Ex-Klub war er zuvor auch Interimscoach der ersten Mannschaft.

Insgesamt bestritt Kavlak 152 Spiele für Besiktas. Für den SK Rapid (181 Spiele) lief der ehemalige ÖFB-Teamspieler noch häufiger auf.