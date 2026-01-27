Prass-Traumtor ebnet Weg für Hoffenheim-Sieg in Bremen

Im Nachtrag der 16. Runde der Deutschen Bundesliga führt die TSG Hoffenheim ihren Erfolgslauf weiter fort und gewinnt mit 2:0 in Bremen.

Die erste Chance der Partie gehört den Gastgebern. Justin Njinmah verpasst knapp das rechte Eck (1.), auf der Gegenseite klärt Mio Backhaus gegen Andrej Kramaric (9.).

In weiterer Folge zeigen beide Teams eine ausgeglichene Partie, in der Hoffenheim aber spielerisch Vorteile hat - und durch ÖFB-Legionär Alexander Prass kurz vor der Pause in Führung geht: Aus gut 25 Metern nimmt der Linksfuß Maß und versenkt den Ball per Traumtor im Kreuzeck (44.).

In Unterzahl nachgelegt

Nach der Pause schwächt sich die Elf von Christian Ilzer dann selbst: Wouter Burger kommt im Mittelfeld bei einer Grätsche zu spät, sieht erst Gelb, der Unparteiische revidiert nach Studium der VAR-Bilder auf Rot (52.).

Davon scheinbar unbeeindruckt erhöhen die Sinsheimer in Unterzahl auf 2:0. Grischa Prömel nimmt einen Ball im Sechzehner per Volley und jagt ihn unter die Latte (54.), nach VAR-Check wegen eines vermeintlichen Foulspiels zählt der Treffer.

Werder reagiert auf den Rückstand mit einem Doppelwechsel, Marco Grüll kommt nach gut einer Stunde in die Partie. Nur wenig später erzielt Romano Schmid das vermeintliche Anschlusstor (63.), steht dabei aber knapp im Abseits.

In weiterer Folge hält Bremen den Druck zwar hoch, Hoffenheim verteidigt mit zehn Mann den Sieg aber souverän.

Durch den 2:0-Auswärtserfolg bleibt Hoffenheim auf Rang drei in der Tabelle, hat die letzten vier Spiele in Folge gewonnen und ist seit sechs Partien ungeschlagen. Bremen rutscht hingegen auf Rang 15 und ist nur drei Zähler vom Relegationsplatz entfernt.