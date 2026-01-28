Ex-LASK-Angreifer wird zum zweitteuersten Verkauf von MLS-Klub

Zwischen 2019 und 2020 stand Joao Klauss als Leihgabe der TSG Hoffenheim beim LASK unter Vertrag. Der Brasilianer erzielte in 42 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga 15 Treffer und fünf Assists.

Jetzt wechselt Klauss innerhalb der MLS, von St. Louis zieht es den 28-Jährigen zu LA Galaxy. Für St. Louis erzielte er in 85 Spielen 27 Tore.

St. Louis zahlte einst Rekordablöse

2022 wechselte der Offensiv-Mann von der TSG Hoffenheim in die MLS, mit einer Ablöse von 3,2 Millionen Euro ist er bis heute der Rekordeinkauf des Klubs.

LA Galaxy verpflichtet ihn jetzt für zwei Millionen Euro, Klauss ist damit der zweitteuerste Verkauf in der Geschichte von St. Louis.