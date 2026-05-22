Muss Ex-Salzburg-Coach gehen? "Ich weiß nicht, was passiert"

Ex-Salzburg-Trainer Óscar García übernahm im Februar das Traineramt bei Ajax II, nach nicht einmal einem Monat wurde der Spanier zu den Profis befördert.

Mit dem Klub schloss er die Saison auf Rang fünf ab, muss ins ligainterne Europacup-Playoff.

Dort muss Ajax aufgrund eines Konzerts in Amsterdam allerdings nach Volendam ausweichen (HIER nachlesen >>>).

Der erste Schritt zum Europacup-Titel?

Bei einem Erfolg im Halbfinale wartet im Endspiel um einen Platz in der Qualifikation für die UEFA Conference League Utrecht.

"Vielleicht war das ja das erste Spiel auf dem Weg zu einem europäischen Titel", meinte García nach dem Sieg über Groningen (2:0) gegenüber "ESPN NL". Seine Zukunft ist ungewiss.

Seit Wochen wird über einen möglichen Nachfolger spekuliert. Auch Liverpool-Coach Arne Slot wurde gehandelt. >>>

Garcia weiß nicht, was passiert

Laut "ESPN NL" könnte der Klub aber auch weiterhin auf García bauen, immerhin stattete man den Spanier mit einem Vertrag bis 2027 aus.

"Ich mache mir keine Sorgen darüber, was nächste Saison ist. Ich arbeite für den Klub. Ich habe bei Jong Ajax gestartet und wurde dann gefragt, ob ich bei den Profis aushelfen kann. Deshalb bin ich hier. Ich weiß nicht, was passiert, aber das Wichtigste für jeden ist es, am Sonntag zu gewinnen", machte der 53-Jährige klar.