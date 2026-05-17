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Demütigung! Ajax muss wegen Harry Styles ausweichen

Der niederländische Rekordmeister muss ins Europacup-Playoff der Eredivisie. Zum gleichen Zeitpunkt spielt Harry Styles allerdings Konzerte im eigenen Stadion.

Demütigung! Ajax muss wegen Harry Styles ausweichen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Damit haben die Klubbosse von Ajax Amsterdam nicht gerechnet!

Der niederländische Rekordmeister spielte eine der schlechtesten Saisonen der Klubgeschichte und beendete die reguläre Spielzeit in der Eredivisie nur auf Tabellenrang fünf.

Nun muss das Team rund um die Ex-Salzburger Oscar Gloukh (Bild) und Coach Oscar Garcia "nachsitzen". Als Fünfter nimmt man in den Niederlanden nämlich am ligainternen Europacup-Playoff teil, wo es um ein Ticket für die zweite Runde der Conference-League-Qualifikation geht.

Ab ins Fischerdörfchen

Da ursprünglich wohl nicht geglaubt wurde, dass diese Extra-Spiele mit Amsterdamer Beteiligung stattfinden würden, wurde die Johan-Cruyff-Arena für die "Together, Together"-Konzerttour von Harry Styles gebucht. Der britische Superstars spielt in den kommenden Tagen gleich mehrere Konzerte in Amsterdam.

So muss Ajax ins Fischerdörfchen Volendam etwas außerhalb der Hauptstadt ausweichen. Statt vor 55.000 im eigenen Stadion muss der einstige Fußball-Gigant im Kras Stadion des FC Volendam ran, welches keine 7.000 Zuseher fasst.

Am kommenden Donnerstag bestreitet Ajax das Halbfinale des Europacup-Playoffs gegen den FC Groningen in Volendam. Gelingt ein Sieg, folgt am Sonntag an gleicher Stelle das Finale gegen den Sieger der Begegnung FC Utrecht gegen SC Heerenveen.

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