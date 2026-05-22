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Nach erstem Titel: Ronaldo-Coach verlässt Saudi-Klub

Der Portugiese feierte mit Al-Nassr die Meisterschaft. Im Anschluss verkündete er seinen Rücktritt.

Nach erstem Titel: Ronaldo-Coach verlässt Saudi-Klub Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Jorge Jesus ist nicht mehr Trainer von Al-Nassr!

Wenige Stunden nach dem Gewinn der Meisterschaft, verkündete der 71-jährige Portugiese seinen Rücktritt: "Ich bin hierhergekommen, um Cristiano und diesem Verein zu helfen zu gewinnen. Wir haben alle gemeinsam unglaubliche Arbeit geleistet. Nun ist es für mich an der Zeit zu gehen."

Erster Titel für Ronaldo

Jesus übernahm den Klub im vergangenen Sommer, coachte insgesamt in 49 Spielen und holte dabei einen Punkteschnitt von 2,49. Am letzten Spieltag fixierte der Klub die erste Meisterschaft, seit der Ankunft von Superstar Cristiano Ronaldo (Alle Infos >>>).

Zuvor trainierte der Portugiese Jesus unter anderem auch Ligarivale Al-Hilal, Fenerbahce und Benfica Lissabon.

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