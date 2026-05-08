Ex-Salzburg-Coach droht Aus - Ersetzt ihn Arne Slot?

Arne Slot führte den FC Liverpool in der vergangenen Saison zum Meistertitel in der Premier League.

Mit den "Reds" ist er aktuell Vierter. Ob ihn der Klub über den Sommer hinaus behält, ist offen. Die Tendenz gehe zuletzt aber in Richtung eines Verbleibs >>>

Dennoch wird der Niederländer mit einem anderen Posten in Verbindung gebracht. Medienberichte handeln ihn im Falle eines Liverpool-Aus als möglichen neuen Trainer von Ajax Amsterdam. Laut Transferinsider Fabrizio Romano gebe es aber einen anderen Favoriten auf den Posten bei Ajax, demnach könnte Michel Girona verlassen und in der niederländischen Hauptstadt andocken.

Ex-Salzburg-Coach müsste gehen

Seit 2021 arbeitet der Spanier für die Katalanen, führte den Klub sogar in die UEFA Champions League.

Kommt es zu einem Trainerwechsel bei Ajax, muss ein Ex-Salzburg-Coach seinen Posten räumen. Anfang März wurde Oscar Garcia von Ajax II zur Kampfmannschaft befördert, er erhielt dort einen Vertrag bis 2027. Er hält bei einem Punkteschnitt von 1,83. Ajax ist zwei Spieltage vor Schluss Vierter der Eredivisie.

Garcia arbeitete zwischen 2015 und 2017 für Salzburg, holte mit den Mozartstädtern zwei Mal das Double.

Auf der Spielerseite wird ein Ex-Rapidler mit Ajax in Verbindung gebracht >>>