Neuer droht Ausfall im DFB-Pokalfinale

Manuel Neuer soll bei der WM im Sommer sein DFB-Comeback geben.

Die zwischenzeitliche Nummer eins Oliver Baumann muss dem eigentlich bereits zurückgetretenen Neuer Platz machen. Für sein Vorgehen in dieser Sache erntete Bundestrainer Julian Nagelsmann Kritik von Hoffenheim-Sportchef Andreas Schicker.

Neuers Klub FC Bayern München droht hingegen der Ausfall des Routiniers im DFB-Pokalfinale. Zum Bundesliga-Abschluss musste sich der Deutsche auswechseln lassen.

Wade macht Probleme

Laut "kicker" mache Neuers linke Wade nach wie vor Probleme. Demnach könnte er das Endspiel am Samstag gegen Stuttgart im DFB-Pokal (ab 20:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) verpassen.

Auch hinsichtlich der WM wollen die Bayern kein Risiko eingehen, Ersatzmann Jonas Urbig wäre bereit. Der 22-Jährige steht zwar nicht im WM-Kader, fährt aber als "Trainingstorwart" ebenso mit zur Weltmeisterschaft.

Entscheidung am Freitag

Im Lager des Rekordmeisters möchte man im Finale unbedingt einen frühen verletzungsbedingten Wechsel verhindern, entsprechend sei es gut möglich, dass Neuer gar nicht aufläuft.

Eine Entscheidung soll dem Bericht zufolge am Freitagvormittag fallen.