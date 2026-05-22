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Fan nach Sturz in Saarbrücker Stadion verstorben

Der 37-Jährige Hansa-Fan erlag seinen schweren Verletzungen.

Fan nach Sturz in Saarbrücker Stadion verstorben Foto: © IMAGO / Fussball-News Saarland
Textquelle: © APA
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Fünf Tage nach dem Sturz von der Gästetribüne im Saarbrücker Fußballstadion ist ein Fan seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der 37-Jährige sei am Donnerstag im Krankenhaus in Saarbrücken gestorben, teilte die Polizei am Abend in der saarländischen Landeshauptstadt mit.

Der Rostocker Fußballfan war während eines Spiels seiner Mannschaft in Saarbrücken auf einen Zaun geklettert und hatte das Gleichgewicht verloren. Er stürzte mehrere Meter in die Tiefe und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Nach Auswertung von Videoaufnahmen werde ein Fremdverschulden ausgeschlossen, hieß es von der Polizei.

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