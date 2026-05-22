NEWS

Salzburg-Star: "Ich denke nicht, dass ich bleiben werde"

Der Angreifer liebäugelt offen mit einem Abgang. In dieser Saison kämpfte er sich aus einer Verletzung zurück.

Salzburg-Star: "Ich denke nicht, dass ich bleiben werde" Foto: © IMAGO / Branislav Racko
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Karim Konate holte 2023/24 im Trikot des FC Red Bull Salzburg die Torjägerkrone in der ADMIRAL Bundesliga. Dass er den Sprung weg aus der Mozartstadt noch nicht gewagt hat, liegt vorwiegend an seinem Verletzungspech. In der aktuellen Spielzeit kämpfte er sich aus einem Kreuzbandriss zurück.

Sein Vertrag läuft noch bis 2028, diesen erfüllen wird er wohl nicht. Der 22-Jährige könnte im Sommer den Klub verlassen. "Ich denke nicht, dass ich bleiben werde", wird er von der "Krone" zitiert.

Bidstrup zu Lyon?

Zuletzt berichteten die "Salzburger Nachrichten" von einem bevorstehenden Wechsel von Kapitän Mads Bidstrup (zu Olympique Lyon) und einem Transferwunsch von Goalie Alexander Schlager.

Ob Bidstrup bleibe, sei "schwer zu sagen", offenbarte der Däne der "Krone". Zu einem geplanten Transfer meint der Kapitän: "Das würde ich nicht sagen. Das war das beste Kapitel meiner Karriere und ich wäre glücklich, hierzubleiben."

Mehr zum Thema

Wurmbrand in Premier League und LaLiga gehandelt

Wurmbrand in Premier League und LaLiga gehandelt

Bundesliga
3
Kehrt Ex-Austrianer Nik Prelec nach Österreich zurück?

Kehrt Ex-Austrianer Nik Prelec nach Österreich zurück?

Bundesliga
6
Brasilien-Legende verlässt portugiesischen Meister

Brasilien-Legende verlässt portugiesischen Meister

International
1
GAK verpflichtet Frankreich-Leihgabe fix

GAK verpflichtet Frankreich-Leihgabe fix

Bundesliga
8
Salzburg und Sturm beschäftigen sich mit einem Schotten

Salzburg und Sturm beschäftigen sich mit einem Schotten

Bundesliga
12
Offiziell! Maximilian Senft verlässt die SV Ried

Offiziell! Maximilian Senft verlässt die SV Ried

Bundesliga
34
Katzer findet Demir-Sperre gerecht: "Hätte mehr sein können"

Katzer findet Demir-Sperre gerecht: "Hätte mehr sein können"

Bundesliga
41

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Gerüchteküche Transfermarkt Karim Konate