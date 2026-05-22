Salzburg-Star: "Ich denke nicht, dass ich bleiben werde"

Karim Konate holte 2023/24 im Trikot des FC Red Bull Salzburg die Torjägerkrone in der ADMIRAL Bundesliga. Dass er den Sprung weg aus der Mozartstadt noch nicht gewagt hat, liegt vorwiegend an seinem Verletzungspech. In der aktuellen Spielzeit kämpfte er sich aus einem Kreuzbandriss zurück.

Sein Vertrag läuft noch bis 2028, diesen erfüllen wird er wohl nicht. Der 22-Jährige könnte im Sommer den Klub verlassen. "Ich denke nicht, dass ich bleiben werde", wird er von der "Krone" zitiert.

Bidstrup zu Lyon?

Zuletzt berichteten die "Salzburger Nachrichten" von einem bevorstehenden Wechsel von Kapitän Mads Bidstrup (zu Olympique Lyon) und einem Transferwunsch von Goalie Alexander Schlager.

Ob Bidstrup bleibe, sei "schwer zu sagen", offenbarte der Däne der "Krone". Zu einem geplanten Transfer meint der Kapitän: "Das würde ich nicht sagen. Das war das beste Kapitel meiner Karriere und ich wäre glücklich, hierzubleiben."