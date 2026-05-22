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Fan beschimpft Ex-Salzburg-Coach - Dieser stellt ihn zur Rede

Nach dem geschafften Klassenerhalt mit den Grasshoppers zeigt sich Peter Zeidler erleichtert. Wegen Beschimpfungen eines Fans bricht er aber ein Interview ab.

Fan beschimpft Ex-Salzburg-Coach - Dieser stellt ihn zur Rede Foto: © IMAGO / Manuel Stefan
Textquelle: © LAOLA1
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Grasshoppers Zürich gelingt doch noch der Klassenerhalt.

Ex-Salzburg-Coach Peter Zeidler übernahm beim Klub das Erbe von Gerald Scheiblehner und Gernot Messner und setzte sich im Relegationsduell nach einem 0:0 im Hinspiel mit 2:1 in der Verlängerung durch (Spielbericht >>>).

Nach dem Spiel war dem Trainer von ÖFB-Legionär Maximilian Ullmann die Erleichterung anzumerken. Bei "blue" nahm er nach der Partie zum geschafften Klassenerhalt Stellung.

Zeidler konfrontierte Fan

Von den Aarauer Fans fielen dabei mehrere unschöne Wörter, die Beschimpfungen waren im TV gut hörbar.

Die ließ der 63-Jährige nicht auf sich sitzen, brach das Interview ab und konfrontierte einen Anhänger des Gegners. Später kam der Ex-Salzburg-Coach zum Interview zurück.

"Ich verstehe die Enttäuschung, aber Respekt gehört dazu. Ich habe ihm gesagt: Du kennst mich ja gar nicht, warum beleidigst du mich mit allen Schimpfwörtern, die du kennst? Das geht so nicht", erklärt der Hoppers-Coach.

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