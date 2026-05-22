Spurs-Kapitän bei Showdown nicht im Stadion - Fans sind empört

Am Sonntag geht es für Tottenham Hotspur um den Klassenerhalt.

Gegen Everton steht der letzte Spieltag in der Premier League an - verlieren die Nordlondoner und gewinnt West Ham United zeitgleich gegen Leeds United, muss die Mannschaft von ÖFB-Star Kevin Danso in die Championship.

Beim Abstiegs-Showdown nicht dabei ist Cristian Romero. Tottenhams Kapitän fällt aufgrund einer Knieverletzung aus. Auch vor Ort wird er den Klub, wie mehrere Medien berichten, nicht unterstützen.

Steht ein Wechsel an?

Ein Video seines Heimatvereins Belgrano zeigt ihn in Argentinien.

Im Finale gegen River Plate am Sonntag könnte der Klub sensationell zum ersten Mal in der Geschichte argentinischer Meister werden.

Genau dieses Spiel soll der argentinische Nationalspieler bevorzugen, und erntet dafür jede Menge Kritik von den Fans in den sozialen Medien.

Romero könnte die Spurs im Sommer verlassen. Laut "Mundo Deportico" ist er Thema beim FC Barcelona. "TeamTalk" bringt ihn mit Atlético Madrid in Verbindung.