Einigung erzielt: Noch ein Sechser für Adi Hütter

Die Eintracht aus Frankfurt will das zentrale Mittelfeld weiter aufbessern.

Zuletzt wurden für ein Bayern-Talent 12 Millionen Euro hingeblättert >>>

Nun sollen die Frankfurter auch noch mit Raphael Onyedika eine mündliche Einigung erzielt haben.

Bereits Transfer-Ziel

Bereits letzten Sommer hatte die Eintracht Interesse an dem defensiven Mittelfeldspieler von Club Brügge gezeigt, allerdings kam der Transfer nicht zustande.

In diesem Sommer startet die SGE erneut eine Transfer-Offensive und soll sich laut "Bild" bereits mit dem 25-Jährigen auf einen Vertrag bis 2031 geeinigt haben.

Ablöse bei 10 Millionen Euro?

Weiters sind die Hessen bei den Belgiern bereits mit einem Angebot zwischen 8 und 10 Millionen Euro vorstellig geworden.

Brügge soll laut "HLN" allerdings mindestens 10 Millionen Ablöse fordern. Der Nigerianer hat laut "transfermarkt.at" einen Marktwert von 23 Millionen Euro, ist jedoch nur noch bis Sommer 2027 an die Belgier gebunden.

Leverkusen-Kapitän als Backup

Auch Robert Andrich wäre eine Option für die Hessen. Der deutsche Nationalspieler würde ebenfalls im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen und wäre laut "Bild" für den Fall, dass sich Frankfurt und Brügge nicht einig werden, eine Alternative zu Onyedika.