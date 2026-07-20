NEWS

Verlässt Patrick Pentz Bröndby?

Der ÖFB-Torhüter ist offen für eine "neue Herausforderung". Bröndby sucht indessen schon nach einem möglichen Ersatz.

Verlässt Patrick Pentz Bröndby? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ist die Zeit von Patrick Pentz bei Bröndby IF nach drei Jahren vorbei?

Der ÖFB-Torhüter könnte die Dänen verlassen, wie Thomas Bernsten, Leiter der Personalbeschaffung bei Bröndby, gegenüber "NRK" erklärt:

"Wir hatten unseren Torhüter Patrick Pentz bei der Weltmeisterschaft dabei. Es ist möglich, dass er diesen Sommer verkauft wird."

Pentz ist offen für "neue Herausforderung"

Pentz' Vertrag beim dänischen Erstligisten läuft noch bis Sommer 2028. Der Goalie selbst ließ seine Zukunft zuletzt offen: "Ich bin 29, mal sehen, wann die nächste Herausforderung kommt", wird Pentz von der "Krone" zitiert.

Bröndby scheint sich jedenfalls schon nach einem Ersatz für den ÖFB-Torhüter umzusehen. Wie Bernsten bestätigt, habe man schon ausführliche Gespräche mit dem Umfeld von Örjan Nyland geführt. Dieser zeigte mit Norwegen bei der Weltmeisterschaft auf.

Deshalb glaubt man in Bröndby mittlerweile nicht mehr, dass eine Verpflichtung des aktuell vereinslosen Nyland noch realistisch ist.

Pentz war bei Bröndby in der vergangenen Saison als Einser-Goalie gesetzt. Bei der WM musste er Alexander Schlager im ÖFB-Tor den Vortritt lassen und blieb ohne Einsatz.

Mehr zum Thema

Schicker wird wohl Millionen-Flop los

Schicker wird wohl Millionen-Flop los

Deutsche Bundesliga
9
Ex-Austrianer wird wohl Teamkollege von zwei ÖFB-Stars

Ex-Austrianer wird wohl Teamkollege von zwei ÖFB-Stars

Deutsche Bundesliga
19
Neuer Klubrekord! Chelsea holt wohl englischen WM-Fahrer

Neuer Klubrekord! Chelsea holt wohl englischen WM-Fahrer

Premier League
1
Man City-Star vor überraschendem Abschied?

Man City-Star vor überraschendem Abschied?

Premier League
4
Hoffenheim gibt Angebot für Salzburg-Angreifer ab

Hoffenheim gibt Angebot für Salzburg-Angreifer ab

Bundesliga
26
Kovac über Adeyemi-Wechsel: "Haben uns verabschiedet"

Kovac über Adeyemi-Wechsel: "Haben uns verabschiedet"

Deutsche Bundesliga
6
Verstärkt sich Austria Salzburg mit Ex-Bundesliga-Spieler?

Verstärkt sich Austria Salzburg mit Ex-Bundesliga-Spieler?

2. Liga
3

Kommentare

Fußball Fußball International Patrick Pentz Bröndby IF Transfermarkt Örjan Nyland Gerüchteküche