Verlässt Patrick Pentz Bröndby?

Ist die Zeit von Patrick Pentz bei Bröndby IF nach drei Jahren vorbei?

Der ÖFB-Torhüter könnte die Dänen verlassen, wie Thomas Bernsten, Leiter der Personalbeschaffung bei Bröndby, gegenüber "NRK" erklärt:

"Wir hatten unseren Torhüter Patrick Pentz bei der Weltmeisterschaft dabei. Es ist möglich, dass er diesen Sommer verkauft wird."

Pentz ist offen für "neue Herausforderung"

Pentz' Vertrag beim dänischen Erstligisten läuft noch bis Sommer 2028. Der Goalie selbst ließ seine Zukunft zuletzt offen: "Ich bin 29, mal sehen, wann die nächste Herausforderung kommt", wird Pentz von der "Krone" zitiert.

Bröndby scheint sich jedenfalls schon nach einem Ersatz für den ÖFB-Torhüter umzusehen. Wie Bernsten bestätigt, habe man schon ausführliche Gespräche mit dem Umfeld von Örjan Nyland geführt. Dieser zeigte mit Norwegen bei der Weltmeisterschaft auf.

Deshalb glaubt man in Bröndby mittlerweile nicht mehr, dass eine Verpflichtung des aktuell vereinslosen Nyland noch realistisch ist.

Pentz war bei Bröndby in der vergangenen Saison als Einser-Goalie gesetzt. Bei der WM musste er Alexander Schlager im ÖFB-Tor den Vortritt lassen und blieb ohne Einsatz.