-
ÖFB 2030: Wer steht in der WM-Startelf?Ansakonferenz
-
Österreichs WM-Aus: Was bleibt?Ansakonferenz
-
Highlights: Doppelter Oyarzabal lässt Österreich leidenFIFA WM 2026
-
Unsere ÖFB-Elf gegen SpanienAnsakonferenz
-
Soll Kalajdzic gegen Spanien starten?Ansakonferenz
-
So eskalierte unsere WatchpartyAnsakonferenz
-
Das Wunder von KansasAnsakonferenz
-
Highlights: Last-Minute-Wahnsinn! ÖFB-Team nach irrer Partie in K.o.-PhaseFIFA WM 2026
-
ÖFB vs. Algerien: So stellen wir aufAnsakonferenz
-
Aufstieg, Spanien, Gelb-Sorgen: 5 Dinge vor Österreich - AlgerienAnsakonferenz
Verlässt Patrick Pentz Bröndby?
Der ÖFB-Torhüter ist offen für eine "neue Herausforderung". Bröndby sucht indessen schon nach einem möglichen Ersatz.
Ist die Zeit von Patrick Pentz bei Bröndby IF nach drei Jahren vorbei?
Der ÖFB-Torhüter könnte die Dänen verlassen, wie Thomas Bernsten, Leiter der Personalbeschaffung bei Bröndby, gegenüber "NRK" erklärt:
"Wir hatten unseren Torhüter Patrick Pentz bei der Weltmeisterschaft dabei. Es ist möglich, dass er diesen Sommer verkauft wird."
Pentz ist offen für "neue Herausforderung"
Pentz' Vertrag beim dänischen Erstligisten läuft noch bis Sommer 2028. Der Goalie selbst ließ seine Zukunft zuletzt offen: "Ich bin 29, mal sehen, wann die nächste Herausforderung kommt", wird Pentz von der "Krone" zitiert.
Bröndby scheint sich jedenfalls schon nach einem Ersatz für den ÖFB-Torhüter umzusehen. Wie Bernsten bestätigt, habe man schon ausführliche Gespräche mit dem Umfeld von Örjan Nyland geführt. Dieser zeigte mit Norwegen bei der Weltmeisterschaft auf.
Deshalb glaubt man in Bröndby mittlerweile nicht mehr, dass eine Verpflichtung des aktuell vereinslosen Nyland noch realistisch ist.
Pentz war bei Bröndby in der vergangenen Saison als Einser-Goalie gesetzt. Bei der WM musste er Alexander Schlager im ÖFB-Tor den Vortritt lassen und blieb ohne Einsatz.