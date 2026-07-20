Ex-Salzburger vor Bundesliga-Wechsel

Patson Daka könnte seine Karriere schon bald in der deutschen Bundesliga fortsetzen.

Der ehemalige Stürmer des FC Red Bull Salzburg steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem ablösefreien Wechsel zum Hamburger SV.

Der sambische Nationalspieler ist seit seinem Vertragsende bei Leicester City vereinslos und könnte die Offensive des Bundesliga-Aufsteigers verstärken.

Vier erfolgreiche Jahre in Salzburg

Daka trug zwischen 2017 und 2021 das Trikot der Salzburger und entwickelte sich in dieser Zeit zu einem der treffsichersten Angreifer der ADMIRAL Bundesliga.

In insgesamt 125 Pflichtspielen erzielte der heute 27-Jährige 68 Tore. Mit den "Bullen" gewann er vier Meistertitel sowie drei Mal den UNIQA ÖFB-Cup. In der Saison 2020/21 sicherte sich Daka mit 27 Treffern zudem die Torjägerkrone der Bundesliga, ehe er für rund 30 Millionen Euro zu Leicester City wechselte.

Bereits 2017 hatte er mit der U19 Salzburgs außerdem die UEFA Youth League gewonnen.

Schwierige Jahre bei Leicester

In England verlief die Entwicklung allerdings nicht wie erhofft. Leicester stieg 2025 aus der Premier League ab und musste ein Jahr später sogar den Gang in die drittklassige League One antreten.

Nach dem Auslaufen seines Vertrags ist Daka nun ablösefrei auf dem Markt.

HSV sucht Verstärkung im Sturm

Für den Hamburger SV käme der Angreifer zum passenden Zeitpunkt. Nach den Abgängen von Robert Glatzel, Damion Downs und Ransford Königsdörffer besteht beim Bundesliga-Rückkehrer Bedarf im Angriff.

Der HSV bereitet sich derzeit im Trainingslager im Ötztal auf die neue Saison vor. Sollte der Transfer zustande kommen, würde Daka künftig erstmals in der deutschen Bundesliga auf Torejagd gehen.