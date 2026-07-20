NEWS

Ipswich Town verpflichtet Marokkos-WM-Helden

Mit seinem späten Ausgleich zum 1:1 sicherte Issa Diop den Marokkanern das Achtelfinale.

Ipswich Town verpflichtet Marokkos-WM-Helden Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Issa Diop soll laut Transferexperte Fabrizio Romano vom FC Fulham zu Ipswich Town wechseln. Sowohl der Spieler als auch die beiden Vereine sollen eine mündliche Vereinbarung über 10 Millionen Euro getroffen haben, teilt Romano via "X" mit.

Spätberufener Marokkaner

Issa Diop entschied sich erst spät gegen die französische Nationalmannschaft und für Marokko. Daher lief der Innenverteidiger erst neunmal für die marokkanische Nationalmannschaft auf, davon fünfmal bei der Weltmeisterschaft 2026.

Sein einziges Tor für Marokko erzielte der 1,94-Meter-Mann gegen die Niederlande, wo er in der Nachspielzeit per Kopf seine Mannschaft in die Verlängerung rettete.

Mehr zum Thema

Neuer Klubrekord! Chelsea holt wohl englischen WM-Fahrer

Neuer Klubrekord! Chelsea holt wohl englischen WM-Fahrer

Premier League
1
ManCity-Star vor überraschendem Abschied?

ManCity-Star vor überraschendem Abschied?

Premier League
4
Einigung erzielt: Noch ein Sechser für Adi Hütter

Einigung erzielt: Noch ein Sechser für Adi Hütter

Deutsche Bundesliga
Ex-Salzburger vor Bundesliga-Wechsel

Ex-Salzburger vor Bundesliga-Wechsel

Deutsche Bundesliga
3
Verlässt Patrick Pentz Bröndby?

Verlässt Patrick Pentz Bröndby?

International
11
Schicker wird wohl Millionen-Flop los

Schicker wird wohl Millionen-Flop los

Deutsche Bundesliga
9
Ex-Austrianer wird wohl Teamkollege von zwei ÖFB-Stars

Ex-Austrianer wird wohl Teamkollege von zwei ÖFB-Stars

Deutsche Bundesliga
19

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Fulham Ipswich Town Gerüchteküche Transfermarkt Marokko (Team Fußball)