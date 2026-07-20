Ipswich Town verpflichtet Marokkos-WM-Helden

Issa Diop soll laut Transferexperte Fabrizio Romano vom FC Fulham zu Ipswich Town wechseln. Sowohl der Spieler als auch die beiden Vereine sollen eine mündliche Vereinbarung über 10 Millionen Euro getroffen haben, teilt Romano via "X" mit.

Spätberufener Marokkaner

Issa Diop entschied sich erst spät gegen die französische Nationalmannschaft und für Marokko. Daher lief der Innenverteidiger erst neunmal für die marokkanische Nationalmannschaft auf, davon fünfmal bei der Weltmeisterschaft 2026.

Sein einziges Tor für Marokko erzielte der 1,94-Meter-Mann gegen die Niederlande, wo er in der Nachspielzeit per Kopf seine Mannschaft in die Verlängerung rettete.