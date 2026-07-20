Der AC Florenz investiert nach einer enttäuschenden Saison kräftig in den Kader.

Nach Arthur Atta (25 Millionen Euro), Viery (15 Millionen Euro), Giovanni Fabbian (13 Millionen Euro), Marco Brescianini (10 Millionen Euro) und den Leihen von Radu Dragusin und Alex Jimenez verpflichtet Florenz nun Christ Inao Oulaï von Trabzonspor für 26 Millionen Euro.

Weiters können bis zu 4 Millionen Euro durch Boni-Zahlungen addiert werden. Zudem dürften sich die Türken auch eine zehnprozentige Beteiligung am Transfergewinn gesichert haben.

Marktwertsteigerung

Noch im letzten Sommer wechselte der 20-Jährige für 9,6 Millionen Euro vom SC Bastia in die Türkei. Damals hatte der Ivorer einen Marktwert von 600.000 Euro.

In der Süper Lig kommt Oulaï auf 25 Einsätze und sechs Torbeteiligungen (2 Tore, 4 Assists). Dank dieser starken Saison schoss sein Marktwert innerhalb eines Jahres auf 23 Millionen Euro. Zudem wurde der 20-jährige für den ivorischen WM-Kader nominiert.

Bei der WM kam der Mittelfeldspieler in allen vier Spielen zum Einsatz und stand sogar zweimal in der Startelf.