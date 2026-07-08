MLS-Kicker wechselt zu Salzburger Regionalliga-Klub

Der FC Pinzgau Saalfelden vermeldet einen Transfer-Coup.

Andrew Brody schließt sich den Salzburgern an. Der 31-jährige US-Amerikaner trug bereits 2019 in vier Spielen das Trikot des Klubs aus der Regionalliga Nord.

Danach schaffte der Rechtsverteidiger den Sprung in die Major League Soccer (MLS), absolvierte dort für Real Salt Lake und Sporting Kansas City insgesamt 124 Spiele. Dabei sind ihm zwei Tore und acht Assists gelungen.

Spieler, Trainer, Scout

Seit Jänner war Brody vereinslos und soll nun als Führungspersönlichkeit die junge Mannschaft begleiten und seine Erfahrung an die Talente des Campus Pinzgau weitergeben. Der US-Amerikaner unterstützt den Klub zudem als Trainer und Scout.

"Andrew kennt unseren Verein und unsere Philosophie. Seine Rückkehr ist für uns ein wichtiger Schritt - sportlich ebenso wie für die Weiterentwicklung unserer Nachwuchsarbeit. Er wird auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle übernehmen", schreibt der FC Pinzgau.

Saalfelden sei für ihn "immer ein besonderer Ort gewesen", sagt Brody. "Ich freue mich sehr, zurück zu sein und meine Erfahrungen als Spieler, Trainer und Mentor einzubringen."