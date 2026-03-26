Spielt ein Ex-Real-Star bald an der Seite von Messi?

Läuft Lionel Messi künftig an der Seite eines ehemaligen Real-Stars auf?

Aktuell stehen bei Inter Miami zahlreiche Ex-LaLiga-Kicker unter Vertrag. Neben den Superstars Messi und Luis Suarez ist auch Rodrigo De Paul Teil des Kaders. Mit Sergio Reguilon hat Messi bereits einen Mitspieler mit Real-Vergangenheit.

Miami oder Los Angeles?

Wie "The Athletic" berichtet, könnte im kommenden Sommer ein anderer Ex-Real-Profi dazukommen: Casemiro. Die Wege von Manchester United und dem Brasilianer (34) trennen sich nämlich am Ende der Saison nach vier Jahren.

Laut dem Bericht könnte es den fünffachen Champions-League-Sieger im Sommer in die Major League Soccer ziehen. Neben Miami soll auch LA Galaxy Interesse an Casemiro haben.

Casemiro und Messi lieferten sich im Laufe ihrer Karriere vor allem im Rahmen der Clasicos immer wieder emotionale und hochintensive Duelle. Insgesamt 15-mal trafen sich der Mittelfeld-Abräumer und der achtfache Weltfußballer im Prestigeduell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.