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Austro-Topklubs dran! ÖFB-Talent denkt über Wechsel nach

Mit Christopher Olivier sammelt ein Vorarlberger beim VfB Stuttgart aktuell mächtig Erfahrung in der 3. Liga. In naher Zukunft könnte aber der nächste Schritt folgen.

Austro-Topklubs dran! ÖFB-Talent denkt über Wechsel nach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Christopher Olivier könnte im Sommer eine neue Herausforderung in Angriff nehmen.

Das deutet der 20-jährige Vorarlberger in einem Interview mit der "Krone" an.

"Ich bin dankbar, dass ich jetzt in einer guten Mannschaft spielen darf, aber ich würde meine Entwicklung gerne auf einem höheren Niveau vorantreiben", sagt der ÖFB-U21-Kicker.

Noch brisanter: Auch die Prominenz der ADMIRAL Bundesliga soll die Situation um das Austro-Talent ganz genau beobachten.

Leistungsträger in 3. Liga

Der Auer war im Sommer 2022 von der AKA Vorarlberg in die U17 des VfB Stuttgart gewechselt. Dort spielte er sich rauf in die zweite Mannschaft, wo er sich in der laufenden Saison zum Leistungsträger gemausert hat.

In der 3. Liga machte Olivier in der aktuellen Spielzeit stolze 27 Spiele. Vier Assists gelangen ihm dabei, wobei der gelernte zentrale Mittelfeldspieler zumeist als Rechtsverteidiger eingesetzt wird.

"Ich denke, dass ich in den letzten Monaten gute Leistungen zeigen konnte.", sagt der Rechtsfuß, der mit der U21 der Schwaben auf Tabellenrang 14 liegt.

Wechsel nach Österreich?

Laut der "Krone" soll der 2006er-Jahrgang bereits im vergangenen Winter mit einem Wechsel geliebäugelt haben.

So sollen unter anderem Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga), der KAA Gent (Belgien) sowie der FC Red Bull Salzburg und der SK Rapid an dem ÖFB-Juwel dran gewesen sein. Stuttgart schob einem Wechsel letztendlich aber den Riegel vor.

Im Hinblick auf den Transfer-Sommer sollen nun allerdings zusätzlich Titelverteidiger SK Sturm Graz sowie der LASK in das Werben um Olivier eingestiegen sein. Aktuell weilt der VfB-Kicker beim U21-Nationalteam. Die Mannschaft von Peter Perchtold bereitet sich aktuell auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Belgien und Weißrussland vor.

Der Vertrag des Vorarlbergers läuft noch bis Sommer 2028. Sein Marktwert wird von transfermarkt.at auf eine Million Euro taxiert.

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