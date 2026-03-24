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Mohamed Salah kündigt Liverpool-Abschied an

Der Ägypter wird die "Reds" nach neun Jahren verlassen.

Mohamed Salah kündigt Liverpool-Abschied an Foto: © getty
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Mohamed Salah wird den FC Liverpool am Ende der Saison verlassen.

In einem Instagram-Video kündigt der Ägypter seinen Abschied von den "Reds" im Sommer an. In dem Video bezeichnet er seine Zeit in Liverpool als die beste seiner Karriere. Außerdem bedankt er sich bei seinen Mitspielern und den Fans.

Zukünftiger Verein noch offen

Salah wechselte 2017 von der AS Roma an die Mersey. In bisher 425 Spielen für Liverpool gelangen ihm 255 Tore und 122 Assists. Der LFC konnte in dieser Zeit einmal die Champions League und zweimal die Premier League gewinnen.

Mit seinen Erfolgen zählt der 33-Jährige zu einer der größten Vereinslegenden. Wo es für ihn weitergeht, kündigt Salah nicht an. Sein Vertrag würde eigentlich noch bis 2027 laufen.

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