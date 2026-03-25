Verliert Christian Ilzer im Sommer seinen Top-Torschützen?

Der TSG Hoffenheim droht der Abgang von Klub-Ikone Andrej Kramaric. Seit seiner Ankunft im Jahr 2016 ist der 34-jährige Kroate die offensive Lebensversicherung der Sinsheimer.

Auch unter Austro-Cheftrainer Christian Ilzer zählt der Routinier zu den absoluten Leistungsträgern, mit elf Treffern führt er aktuell sogar die teaminterne Torschützenliste an.

Die Zukunft des kroatischen Teamspielers ist jedoch ungewiss, sein Vertrag in Hoffenheim läuft in diesem Sommer aus. Bis zuletzt galt eine Vertragsverlängerung als äußerst wahrscheinlich, doch nun berichtet die "Bild" von schwierigen Verhandlungen.

Kramaric soll unterschriftsreifer Vertrag vorliegen

Der Angreifer möchte im Herbst seiner Karriere "nochmal richtig abkassieren", die TSG Hoffenheim ist nicht bereit, für den 34-Jährigen das Gehaltsgefüge zu sprengen. Die unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen könnten dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit nach mehr als zehn Jahren im Sommer endet.

Kramaric soll ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2027 oder 2028 vorliegen, doch die Konditionen entsprechen nicht seinen Vorstellungen. Ob die sportliche Führung um Geschäftsführer Sport Andreas Schicker finanziell noch einmal nachbessert, ist offen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, gilt laut der "Bild" ein Wechsel ins Ausland als wahrscheinlichste Option.