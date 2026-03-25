NEWS

Verliert Christian Ilzer im Sommer seinen Top-Torschützen?

Eine Vertragsverlängerung schien eigentlich nur noch Formsache zu sein, doch die unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen könnten nun zum Knackpunkt werden.

Verliert Christian Ilzer im Sommer seinen Top-Torschützen? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der TSG Hoffenheim droht der Abgang von Klub-Ikone Andrej Kramaric. Seit seiner Ankunft im Jahr 2016 ist der 34-jährige Kroate die offensive Lebensversicherung der Sinsheimer.

Auch unter Austro-Cheftrainer Christian Ilzer zählt der Routinier zu den absoluten Leistungsträgern, mit elf Treffern führt er aktuell sogar die teaminterne Torschützenliste an.

Die Zukunft des kroatischen Teamspielers ist jedoch ungewiss, sein Vertrag in Hoffenheim läuft in diesem Sommer aus. Bis zuletzt galt eine Vertragsverlängerung als äußerst wahrscheinlich, doch nun berichtet die "Bild" von schwierigen Verhandlungen.

Kramaric soll unterschriftsreifer Vertrag vorliegen

Der Angreifer möchte im Herbst seiner Karriere "nochmal richtig abkassieren", die TSG Hoffenheim ist nicht bereit, für den 34-Jährigen das Gehaltsgefüge zu sprengen. Die unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen könnten dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit nach mehr als zehn Jahren im Sommer endet.

Kramaric soll ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2027 oder 2028 vorliegen, doch die Konditionen entsprechen nicht seinen Vorstellungen. Ob die sportliche Führung um Geschäftsführer Sport Andreas Schicker finanziell noch einmal nachbessert, ist offen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, gilt laut der "Bild" ein Wechsel ins Ausland als wahrscheinlichste Option.

Die besten Choreos 2025 im internationalen Fußball

1. FC Union Berlin
MSV Duisburg

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Kehrtwende? BVB-Star könnte seinen Vertrag doch verlängern

Kehrtwende? BVB-Star könnte seinen Vertrag doch verlängern

Deutsche Bundesliga
Unter diesen Bedingungen könnte Jadon Sancho zum BVB zurückkehren

Unter diesen Bedingungen könnte Jadon Sancho zum BVB zurückkehren

Deutsche Bundesliga
Reunion mit Schröder? Ex-Salzburg-Coach sorgt für Spekulationen

Reunion mit Schröder? Ex-Salzburg-Coach sorgt für Spekulationen

Deutsche Bundesliga
2
Ex-Salzburg-Coach schreibt mit Outing Geschichte

Ex-Salzburg-Coach schreibt mit Outing Geschichte

Deutsche Bundesliga
16
Bericht: Diese Top-Klubs beschäftigen sich mit Bayern-Star

Bericht: Diese Top-Klubs beschäftigen sich mit Bayern-Star

Deutsche Bundesliga
1
Ex-Sturm-Goalie kündigt Trainerjob in Bochum

Ex-Sturm-Goalie kündigt Trainerjob in Bochum

International
Holt Rouven Schröder einen Ex-Altacher nach Gladbach?

Holt Rouven Schröder einen Ex-Altacher nach Gladbach?

Deutsche Bundesliga
3

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Andrej Kramaric Christian Ilzer TSG 1899 Hoffenheim Vertrag Transfermarkt Andreas Schicker