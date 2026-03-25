Im Sommer wird der Oberösterreicher Oliver Glasner Crystal Palace verlassen. Nach dem FA-Cup-Triumph im Vorjahr fühlt er sich bereit für den nächsten Schritt.

Die Frage bleibt: Zu welchem Klub zieht es den Palace-Coach? Bei den Spurs bahnt sich immer mehr die Verpflichtung von Landsmann Adi Hütter an >>>

Von den anderen Topklubs wurde Glasner noch bei Manchester United gehandelt. Nach dem Aus von Ruben Amorim galt er als heißer Kandidat für eine Übernahme im Sommer.

Besserer Schnitt als Ferguson

Die erfolgreiche Interimsamtszeit von Michael Carrick macht ihm laut "Manchester Evening News" aber einen Strich durch die Rechnung. Demnach seien Glasner, Marco Silva, Unai Emery und Andoni Iraola aus dem Rennen um den United-Job.

Ein Verbleib Carricks werde immer wahrscheinlicher. Der Klub ziehe nur mehr Luis Enrique (PSG) und Julian Nagelsmann (DFB) in Betracht, sollte man sich doch vom aktuellen Cheftrainer trennen. Aktuell ist der Klub Dritter in der Premier League.

Mit einem Punkteschnitt von 2,3 aus zehn Spielen kann kein fixer United-Trainer mit Carrick mithalten, Sir Alex Ferguson hielt bei 2,02. Besser war lediglich Interimscoach Ruud van Nistelrooy (vier Spiele 2024/2,5) und Carrick selbst (drei Spiele 2021/2,33).