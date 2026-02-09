NEWS

Irres Gerücht: Spielen Messi und Ronaldo bald zusammen?

Beide prägten einst den europäischen Fußball. Enden ihre Karrieren nun im selben Trikot?

Irres Gerücht: Spielen Messi und Ronaldo bald zusammen? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Was wie ein Fiebertraum für Fußballfans klingt, könnte eines Berichts von "fichajes" zufolge Realität werden.

Dem Bericht zufolge interessiere sich Messi-Klub Inter Miami für Cristiano Ronaldo. Vor allem Miteigentümer und Fußballikone David Beckham soll an diesem spektakulären Deal Interesse zeigen. Ein Deal mit dem Portugiesen wäre für Miami herausfordernd.

Öffnet Ronaldo-Streik Tür für spektakulären Deal?

Ronaldo dürfte bei Al-Nassr aber alles andere als glücklich sein, trat wegen der von der Liga gesteuerten Kaderpolitik des Klubs in den Streik.

Im Wüstenstaat kommt Ronaldos Vorgehen nicht gut an. "Cristiano hat sich seit seiner Ankunft voll und ganz für Al-Nassr engagiert und eine wichtige Rolle für das Wachstum und die Ambitionen des Vereins gespielt. Aber kein Einzelner – egal wie bedeutend er auch sein mag – trifft Entscheidungen, die über seinen eigenen Verein hinausgehen", so ein Sprecher der Liga.

