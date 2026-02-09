Bayern-Coach vergleicht Ilzers TSG-Erfolg mit Sturm-Zeit

Am Sonntag musste sich die TSG Hoffenheim in Unterzahl mit 1:5 beim FC Bayern München geschlagen geben. Trotz der klaren Pleite konnten die Sinsheimer überzeugen.

Zwischenzeitlich wurde es auf der Seitenlinie hektisch. TSG-Coach Christian Ilzer lieferte sich mit seinem Gegenüber Vincent Kompany vom FC Bayern ein Wortgefecht.

Nach dem Spiel waren die Wogen aber wieder geglättet. "Er ist genauso ein Gewinner-Typ, wie ich es bin. Wenn das Ergebnis mal nicht passt, geht es ihm genauso zu Herzen wie mir. Dann haben beide eine emotionale Bank. Von diesen Emotionen lebt ein Fußballspiel auch. Da gab es dann ein paar Kleinigkeiten, die wir ausgesprochen haben. Dass er direkt zu mir kommt und das mit mir bespricht, zeugt von seinem großen Charakter."

Kompany vergleicht TSG-Erfolg mit Sturm-Zeit

Kompany hat für den TSG-Trainer auch nur positive Worte über, dürfte seine erfolgreiche Arbeit schon in der ADMIRAL Bundesliga verfolgt haben.

"Ich habe gesehen, was er in Österreich schon geleistet hat. Dann zu sehen, wie eine Hoffenheim-Mannschaft aus schwierigen Zeiten wieder herauskommt – das ist genau das, was er bei Sturm schon gemacht hat. Und was er jetzt in der Bundesliga macht, finde ich sehr beeindruckend", so Kompany.

Ilzer selbst droht aktuell der Abgang seines Wegbegleiters Andreas Schicker. Nach Machtkämpfen soll der Interimspräsident an eine Ablöse denken. Die Spieler stellten sich hinter Schicker (mehr dazu >>>).