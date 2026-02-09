Gegnercoach von ÖFB-Kicker beeindruckt: "Das ist unfair!"

Wenige Monate vor der WM zeigt sich ÖFB-Kicker Christoph Baumgartner in Topform.

Der Niederösterreicher weiß in der aktuellen Saison im Leipzig-Dress zu überzeugen, erzielte beim 2:1-Erfolg in Köln am Sonntag beide Treffer (Spielbericht >>>).

Werner betont Wichtigkeit Baumgartners

Dabei lief es in der Vorsaison alles andere als rund für ihn, der Offensivmann war oft nur zweite Wahl. Unter Ole Werner blüht er jetzt so richtig auf.

Angesprochen auf Kritik aus dem Vorjahr zu Baumgartner meint Werner nach dem Triumph in Köln: "Von mir kann die Kritik nicht kommen, denn den alten (Baumgartner, Anm.) kenne ich gar nicht."

Für seinen Matchwinner hat er lobende Worte über. "Ich freue mich natürlich für ihn, dass er heute wieder getroffen hat. Aber losgelöst davon ist Baumi für uns ein wichtiger Spieler. Er gibt uns unheimlich viel Energie ist ein superschlauer Spieler, regelt auch ganz viele Dinge auf und neben dem Platz und deshalb war er auch nicht der alte Baumi, als er nicht getroffen hat, sondern ist einfach Christoph Baumgartner, der für uns einen Unterschied machen kann."

Gegner findet Baumgartner "unfair"

Auch sein Gegenüber findet lobende Worte. Köln-Cheftrainer Lukas Kwasniok machte bei "DAZN" den Österreicher als einer der Faktoren für die Heimpleite aus. Mit einem Zwinkern meint er: "RB hat Baumgartner in seinen Reihen, das ist unfair."

Mit dem Erfolg in Köln springen die Leipziger auf Platz vier der Tabelle. Nach dem Verpassen der internationalen Plätze im Vorjahr soll es kommende Saison wieder in den Europacup gehen, aktuell hat man einen Champions-League-Platz inne.