Mittwoch 20:45 Uhr
Droht dem Pokal-Kracher zwischen Bayern und Leipzig eine Absage?

Am Mittwoch steht das Viertelfinale im DFB-Pokal in der Allianz Arena an. Doch die Partie könnte verschoben werden - das ist der Grund:

Droht dem Pokal-Kracher zwischen Bayern und Leipzig eine Absage? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Tabellenführer Bayern München empfängt am Mittwoch den Viertplatzierten RB Leipzig im Viertelfinale des DFB-Pokals (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Doch der Termin des Kracher-Duells ist alles andere als gesichert. Aufgrund eines Streiks im öffentlichen Nahverkehr in München könnte die Partie verschoben werden. Das bestätigte Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des deutschen Rekordmeisters, am Sonntag.

"Kaum Alternativen vorhanden"

"Wir werden sehen müssen, wie wir das organisieren. Wir werden morgen wieder miteinander sprechen, morgen im Verlauf des Tages auch dann mitteilen, ob und wie wir in der Lage sind", so Dreesen.

Ziel sei es aber, die Begegnung irgendwie doch durchzuziehen. "Eine Entscheidung ist noch nicht gefällt. Wenn es irgendwie geht, werden wir das Spiel durchführen, da die Alternativen kaum vorhanden sind."

