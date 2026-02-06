NEWS

Streik hält an! Ronaldo fehlt erneut

Der Wirbel um Cristiano Ronaldo in der saudi-arabischen Fußball-Liga geht weiter.

Streik hält an! Ronaldo fehlt erneut Foto: © GETTY
Trotz der klaren Worte der Saudi Pro League fehlte der 41-jährige Portugiese auch bei der Partie seines Klubs Al Nassr gegen Al Ittihad in der Aufstellung seines Teams.

Ronaldo hatte bereits beim Spiel gegen Al Riyadh gefehlt, verletzt soll CR7 aber nicht sein. Am Mittwoch hatte er noch ein Foto vom Training in den sozialen Medien gepostet.

Ohne seinen Star gewann Al Nassr gegen Al Ittihad 2:0. Die Tore erzielten Mane (84.) und Angelo (90+6.).

Ronaldo fühlt sich ungerecht behandelt

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Ronaldo darüber verärgert sein, dass der Saudi Public Investment Fund (PIF) während der Transferperiode in seinen Augen nicht genug in seinen Klub investiert hat.

Dagegen holte Rivale Al Hilal, an dem der PIF auch 75 Prozent Anteile hat, beispielsweise Ronaldos ehemaligen Real-Madrid-Teamkollegen Karim Benzema.

Laut der portugiesischen Sportzeitung "Record" soll Ronaldos Vertrag bei Al-Nassr eine Ausstiegsklausel beinhalten. Die Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen.

