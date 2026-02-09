ÖFB-Star zu Bayern? Lothar Matthäus bringt ihn ins Spiel

Leon Goretzka wird den FC Bayern München im Sommer verlassen. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister offiziell.

Auf der Suche nach einem möglichen Nachfolger bringt Vereinslegende Lothar Matthäus jetzt einen Österreicher ins Spiel.

"Da Leon Goretzka München verlässt, könnte (Xaver, Anm.) Schlager gut passen. Er ist ablösefrei, international erfahren, er kennt die Bundesliga seit Jahren. Und in Leipzig ist er nicht nur für das Grobe zuständig, sondern setzt auch spielerische Akzente", wird der Ex-Rapid-Coach von der "Bild" zitiert.

Tendenz in Richtung Premier League?

Mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof stehen bereits drei Spieler im zentralen Mittelfeld im Bayern-Kader, Laimer kann dort ebenso spielen.

"Schlager ist auf dem Platz wie Laimers Zwilling. Genauso bissig und zweikampfstark. Und Laimer könnte sich bei Bayern auf seine Rolle als rechter Verteidiger konzentrieren, falls Schlager käme", so Matthäus.

Ob an dem Gerücht etwas dran ist, bleibt fraglich. Der "Bild" zufolge tendiere Schlager zu einem Wechsel in die Premier League. Sein Abgang aus Leipzig im Sommer ist bereits offiziell >>>