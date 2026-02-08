Vom Ligarivalen: Leipzig findet wohl den Schlager-Nachfolger

Im Sommer 2022 wechselte Xaver Schlager vom VfL Wolfsburg zu RB Leipzig. Im Sommer 2026 werden sich die Wege nun trennen, der Österreicher hat sich gegen eine Vertragsverlängerung entschieden und wird ablösefrei wechseln (Hier nachlesen >>>).

Wunschkandidat auf die Nachfolge des Mittelfeldspielers soll laut der "Bild" nun Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach sein.

Die Boulevardzeitung berichtet von weit fortgeschrittenen Gesprächen. Weil der 23-Jährige in seinem Vertrag zudem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro verankert hat, müsste Leipzig nichtmal in Verhandlungen mit dem Ligarivalen gehen.

Reitz ist noch bis 2028 in Gladbach unter Vertrag und stand in dieser Saison in allen 21 Bundesligaspielen von Beginn an auf dem Feld.

Auch Eichhorn soll kommen

Neben den "Roten Bullen" sollen aber auch Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Brighton & Hove Albion dran sein.

Zusätzlich buhlt RB auch weiterhin um Supertalent Kennet Eichhorn von Hertha BSC. Auch der 16-Jährige besitzt eine Ausstiegsklausel, könnte für zwölf Millionen Euro wechseln. Die Konkurrenz ist aber groß.