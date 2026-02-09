Bayern: Laimer-Deal gestaltet sich "komplizierter als erhofft"

Konrad Laimer ist zurück. Beim 5:1 über die TSG Hoffenheim feierte der Salzburger sein Comeback nach einer Verletzung.

Der 28-Jährige zeigte in der laufenden Saison immer wieder seine Klasse. Dass die Bayern seinen 2027 auslaufenden Vertrag ausdehnen möchten, ist längst kein Geheimnis mehr.

Deal offenbar schwieriger als vermutet

In der bayrischen Landeshauptstadt sei man laut "kicker" eigentlich von einer Einigung vor dem Jahreswechsel ausgegangen. Die Verhandlungen sollen sich aber "etwas komplizierter als vermutet oder erhofft" gestalten.

Es gebe demnach noch grundlegende Paramter zu besprechen. Laut "Bild" fordere die Laimer-Seite unter anderem eine Anpassung der Gage. Dem Boulevardmedium zufolge liegen die kolportierten acht bis neun Millionen Euro Jahresgehalt von Laimer relativ weit unter jenem der Topverdiener.