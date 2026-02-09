NEWS

Bayern: Laimer-Deal gestaltet sich "komplizierter als erhofft"

Der FC Bayern München will mit Konrad Laimer verlängern. Eine Einigung sei aber noch nicht in Aussicht.

Bayern: Laimer-Deal gestaltet sich "komplizierter als erhofft" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Konrad Laimer ist zurück. Beim 5:1 über die TSG Hoffenheim feierte der Salzburger sein Comeback nach einer Verletzung.

Der 28-Jährige zeigte in der laufenden Saison immer wieder seine Klasse. Dass die Bayern seinen 2027 auslaufenden Vertrag ausdehnen möchten, ist längst kein Geheimnis mehr.

Deal offenbar schwieriger als vermutet

In der bayrischen Landeshauptstadt sei man laut "kicker" eigentlich von einer Einigung vor dem Jahreswechsel ausgegangen. Die Verhandlungen sollen sich aber "etwas komplizierter als vermutet oder erhofft" gestalten.

Es gebe demnach noch grundlegende Paramter zu besprechen. Laut "Bild" fordere die Laimer-Seite unter anderem eine Anpassung der Gage. Dem Boulevardmedium zufolge liegen die kolportierten acht bis neun Millionen Euro Jahresgehalt von Laimer relativ weit unter jenem der Topverdiener.

Mehr zum Thema

ÖFB-Star zu Bayern? Lothar Matthäus bringt ihn ins Spiel

ÖFB-Star zu Bayern? Lothar Matthäus bringt ihn ins Spiel

Deutsche Bundesliga
1
Gegnercoach von ÖFB-Kicker beeindruckt: "Das ist unfair!"

Gegnercoach von ÖFB-Kicker beeindruckt: "Das ist unfair!"

Deutsche Bundesliga
1
Vom Ligarivalen: Leipzig findet wohl den Schlager-Nachfolger

Vom Ligarivalen: Leipzig findet wohl den Schlager-Nachfolger

Deutsche Bundesliga
Klatsche für Ilzer! Bayern schlägt Hoffenheim eindeutig

Klatsche für Ilzer! Bayern schlägt Hoffenheim eindeutig

Deutsche Bundesliga
17
Doppelpack! Baumgartner avanciert gegen Köln zum Matchwinner

Doppelpack! Baumgartner avanciert gegen Köln zum Matchwinner

Deutsche Bundesliga
7
Droht dem Pokal-Kracher zwischen Bayern und Leipzig eine Absage?

Droht dem Pokal-Kracher zwischen Bayern und Leipzig eine Absage?

International
Schicker vor dem Aus? Hoffenheim-Kicker werden deutlich

Schicker vor dem Aus? Hoffenheim-Kicker werden deutlich

Deutsche Bundesliga
14

Kommentare

ÖFB-Legionäre Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FC Bayern München Gerüchteküche Transfermarkt Konrad Laimer