NEWS

Valon Berisha lehnt Bosnien-Offerte ab - Geht es in die Schweiz?

Verlässt der Routinier noch die Linzer? Eine Offerte aus Bosnien soll er abgelehnt haben.

Valon Berisha lehnt Bosnien-Offerte ab - Geht es in die Schweiz? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Zeichen von Valon Berisha beim LASK stehen seit Wochen auf Abschied.

Der Kosovare ist aktuell auf Vereinssuche, stand 2026 noch nie im Spieltagskader der Oberösterreicher.

Zuletzt wurde er mit dem bosnischen Klub FK Zeljeznicar in Verbindung gebracht. Aus einem Deal ist laut Sky-Reporter Eric Niederseer aber nichts geworden. Das Transferfenster ist dort mittlerweile geschlossen.

Schweiz oder Polen?

Anderorts wäre ein Deal aber noch möglich. Konkretes Interesse gebe es aus Polen und der Schweiz. Eine Entscheidung werde für kommende Woche erwartet.

In der Schweiz hat das Transferfenster noch bis 16. Februar offen, in Polen sogar bis zum 25. Februar.

Berisha hätte beim LASK nur noch bis Saisonende Vertrag. Im Jänner 2024 wechselte der Ex-Salzburg-Profi in die Stahlstadt. Für den Klub verbuchte er seither 59 Einsätze.

Mehr zum Thema

Bayern: Laimer-Deal gestaltet sich "komplizierter als erhofft"

Bayern: Laimer-Deal gestaltet sich "komplizierter als erhofft"

Deutsche Bundesliga
7
ÖFB-Star zu Bayern? Lothar Matthäus bringt ihn ins Spiel

ÖFB-Star zu Bayern? Lothar Matthäus bringt ihn ins Spiel

Deutsche Bundesliga
2
Austria-Rückkehr: Alexander Grünwald ersetzt Sturm-Abgang

Austria-Rückkehr: Alexander Grünwald ersetzt Sturm-Abgang

Bundesliga
4
Bei Klagenfurt-Konkurs: Gibt es ein weiteres Transferfenster?

Bei Klagenfurt-Konkurs: Gibt es ein weiteres Transferfenster?

2. Liga
5
Vom Ligarivalen: Leipzig findet wohl den Schlager-Nachfolger

Vom Ligarivalen: Leipzig findet wohl den Schlager-Nachfolger

Deutsche Bundesliga
"Wahnsinns-Entscheidung": Feldhofer mit scharfer Schiri-Kritik

"Wahnsinns-Entscheidung": Feldhofer mit scharfer Schiri-Kritik

Bundesliga
8
J. P. Hödl: Direkt vom Bundesheer zum Premierentreffer für Sturm

J. P. Hödl: Direkt vom Bundesheer zum Premierentreffer für Sturm

Bundesliga
71

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LASK Gerüchteküche Transfermarkt Valon Berisha