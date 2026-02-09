Valon Berisha lehnt Bosnien-Offerte ab - Geht es in die Schweiz?

Die Zeichen von Valon Berisha beim LASK stehen seit Wochen auf Abschied.

Der Kosovare ist aktuell auf Vereinssuche, stand 2026 noch nie im Spieltagskader der Oberösterreicher.

Zuletzt wurde er mit dem bosnischen Klub FK Zeljeznicar in Verbindung gebracht. Aus einem Deal ist laut Sky-Reporter Eric Niederseer aber nichts geworden. Das Transferfenster ist dort mittlerweile geschlossen.

Schweiz oder Polen?

Anderorts wäre ein Deal aber noch möglich. Konkretes Interesse gebe es aus Polen und der Schweiz. Eine Entscheidung werde für kommende Woche erwartet.

In der Schweiz hat das Transferfenster noch bis 16. Februar offen, in Polen sogar bis zum 25. Februar.

Berisha hätte beim LASK nur noch bis Saisonende Vertrag. Im Jänner 2024 wechselte der Ex-Salzburg-Profi in die Stahlstadt. Für den Klub verbuchte er seither 59 Einsätze.