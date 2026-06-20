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Olise zu Real? Jetzt melden sich die Königlichen zu Wort!

Die Gerüchte rund um Bayern-Star Michael Olise nehmen kein Ende. Real Madrid gibt nun ein öffentliches Statement dazu ab.

Olise zu Real? Jetzt melden sich die Königlichen zu Wort! Foto: © IMAGO / Nicolo Campo
Textquelle: © LAOLA1
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In den letzten Tagen ist die Transferaktie Olise immer hitziger diskutiert worden. Besonders Real Madrid stand bei diesen Gerüchten oft im Fokus und wurde als Käufer gehandelt. Selbst von einem Angebot über 220 Millionen Euro war die Rede.

Nun haben sich die Königlichen anscheinend zu einer Stellungnahme gezwungen gefühlt:

"Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte Real Madrid CF klarstellen, dass wir weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld hatten."

Die Spanier betonen jedoch weiter, dass sie dennoch gute Beziehungen zum FC Bayern München pflegen.

Vermutlich blicken die Madrilenen trotzdem mit einem Auge auf die Entwicklungen rund um den 24-jährigen Offensivspieler. Bei einem Spieler wie Michael Olise wäre es für Real Madrid fahrlässig, nicht die Transferentwicklungen um den französischen WM-Fahrer zu beobachten.

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