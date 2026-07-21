Toptransfer für ÖFB-Abgänger Mahmic? Das sagt der Klubboss

Ermin Mahmic galt eigentlich als großes Talent im ÖFB. Vor der WM wechselte der 21-Jährige den Verband und stand im WM-Kader von Bosnien & Herzegowina.

Beim Turnier zeigte er auf, erzielte in drei Spielen zwei Treffer. Es ist also kein Wunder, dass der gebürtige Welser seinen tschechischen Klub Slovan Liberec verlassen könnte.

Salzburg wurde gehandelt

Der FC Red Bull Salzburg wurde gehandlet. Die Liste der Interessenten ist aber lang >>> Unter anderem Lazio Rom, Como und Eintracht Frankfurt könnten sich Berichten zufolge einen Deal vorstellen.

In Liberec rechnet man mit einem Abgang des Ex-Lafnitz-Profis. Erst vor einem Jahr zog es ihn aus der Steiermark nach Tschechien.

Geduld ist gefragt

Klubbesitzer Ondrej Kania meint jetzt gegenüber "iSport": "Für Slovan ist es am besten, Geduld zu haben. Wir überstürzen nichts. Wenn wir zwei oder vier Wochen warten müssen, bis Ermin und wir ein gutes Angebot erhalten, ist das in Ordnung."

Seit dem Winter gebe es bereits genügend Interessenten. "Auch Ermin und seine Familie müssen sich in Geduld üben. Das ist nicht wie bei Ikea, wo man hingeht und einfach ein Bett kauft. Vereine, die ihn verpflichten wollen, müssen erst eigene Spieler verkaufen, bevor sie sich nach Ersatz umsehen", so der Klubboss.

Weil die Top-Ligen erst später starten, dauere es eben. "Ich gehe davon aus, dass in der ersten Augustwoche Klarheit herrschen wird", so Kania.