Topklubs jagen ÖFB-Abgänger und WM-Senkrechtstarter Mahmic

Ermin Mahmic zählt zu den Shootingstars der WM 2026.

Der 21-jährige Nationalspieler von Bosnien und Herzegowina, der in seiner Jugend noch für den ÖFB auflief, erzielte in der Gruppenphase zwei Treffer und steht mit seinem Land nun im Sechzehntelfinale.

Dort wartet mit den USA (Donnerstag ab 2 Uhr im LIVE-Ticker>>>) ein echter Härtetest – Mahmic könnt dabei sein erster Startelfeinsatz winken.

Klubs aus England, Italien und Deutschland interessiert

Auch wenn er in seinen bisherigen zwei Einsätzen jeweils nur von der Bank kam, deutete er sein Potenzial bereits mehrfach an.

Schon vor der Weltmeisterschaft stand der Offensivspieler im Visier mehrerer europäischer Klubs, durch seine Auftritte hat sich dieses Interesse nun noch einmal deutlich verstärkt.

Wie "Sky" am Dienstag berichtet, sollen Vereine aus Deutschland, England und Italien um den offensiven Mittelfeldspieler buhlen, der derzeit noch bei Slovan Liberec in Tschechien unter Vertrag steht.

Laut dem Bericht soll sich Mahmic in Austausch mit den deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Mainz 05, 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim befinden.

Slovan Liberec fordert zehn Millionen Euro

Ein Wechsel nach Deutschland könnte sich jedoch schwierig gestalten, da Slovan Liberec eine Ablösesumme im Bereich von rund zehn Millionen Euro fordert, die für Bundesligisten laut „Sky“ als zu hoch eingeschätzt wird.

Als wahrscheinlicher gelten daher Wechsel nach England oder Italien. Besonders Lazio Rom sowie der Champions-League-Teilnehmer Como 1907 sollen sich gute Chancen auf einen Transfer ausrechnen und dem Vernehmen nach auch bereit sein, die geforderte Summe zu zahlen.

Mahmic wechselte im Sommer 2025 vom SV Lafnitz nach Liberec, wo er in 30 Pflichtspielen acht Tore und vier Assists beisteuerte. In seiner Jugend kickte der 21-Jährige beim SK Rapid und beim LASK.