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Miroslav Klose bekommt Verstärkung durch Ex-Barca-Talent

Einst galt der Senegalese als eines der größten Innenverteidiger-Talente der Welt, nun soll er in der 2. Deutschen Bundesliga spielen.

Miroslav Klose bekommt Verstärkung durch Ex-Barca-Talent Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © LAOLA1
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Mikayil Faye steht vor einer Leihe zum 1. FC Nürnberg.

Sowohl "Sky" als auch die "Bild" berichten übereinstimmend, dass es den 22-Jährigen zu den Mittelfranken zieht und der Deal bereits in trockenen Tüchern sei.

Wenig Einsätze nach Barca-Wechsel

2024 wechselte Faye für 10 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Stade Rennes. Bei den Franzosen kam der Innenverteidiger in seiner ersten Saison jedoch nur auf sieben Startelfeinsätze und auf 12 Einsätze insgesamt.

Um dem Talent mehr Spielzeit zu geben, wurde Faye 2025 nach Italien zu US Cremonese ausgeliehen. Doch in der Serie A kam der Innenverteidiger nur auf acht Einsätze und kehrte im Sommer 2026 wieder nach Frankreich zurück.

Nun soll es erneut per Leihe zu einem neuen Verein gehen. Der 1. FC Nürnberg hat sich jedoch auch eine Kaufoption für den 4,5-Millionen-Mann gesichert.

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