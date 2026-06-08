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Saudi-Gerücht zu Jürgen Klopp!

Wechselt der Deutsche als Funktionär in die Saudi Pro League? Sein Berater wird deutlich.

Saudi-Gerücht zu Jürgen Klopp! Foto: © GEPA
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Seit Anfang 2025 arbeitet Jürgen Klopp als Global Sports Director für Red Bull. Seither kursieren immer wieder Gerüchte rundum einen möglichen Jobwechsel des Deutschen.

Die neueste Spur führt nach Saudi-Arabien. Der renommierte Transferinsider Sacha Tavolieri berichtet von einem Annäherungsversuch von Al-Ittihad. Die Saudis sollen Klopp als Technischen Direktor verpflichten wollen. Der Ex-Liverpool-Coach sei demnach offen für die Aufgabe, sofern er sie erst nach Ligastart antreten könne.

Berater ist genervt

Gespräche zwischen den beiden Parteien habe es gegeben, Klopp sei offen für einen Wechsel. Tavolieri verweist explizit darauf, dass die Verhandlungen trotz mehrfachem Dementi des Beraters laufen. Dieser machte zuletzt immer wieder klar, dass Klopp bei Red Bull bleibe.

Auch auf die neuesten Berichte antwortet Marc Kosicke gegenüber "winwin": "Ich bin genervt von all diesem Bullshit. Es ist alles nervig und Unsinn."

Klopps ehemaliger Liverpool-Co Pep Lijnders soll sich derweil eine Auszeit genehmigen >>>

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