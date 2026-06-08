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Ex-Salzburg-Coach gönnt sich nach City-Rücktritt wohl Auszeit

Der Niederländer war zuletzt Co-Trainer bei Manchester City, jetzt nimmt er sich wohl eine Auszeit.

Ex-Salzburg-Coach gönnt sich nach City-Rücktritt wohl Auszeit Foto: © IMAGO / Craig Mercer
Textquelle: © LAOLA1
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Pep Guardiola hat mit Saisonende Manchester City verlassen. Mit dem Spanier ist auch Co Pep Lijnders zurückgetreten, der Niederländer heuerte zur abgelaufenen Saison an.

Laut "Daily Mail" plant der ehemalige Trainer des FC Red Bull Salzburg jetzt vorerst eine Auszeit vom Fußball.

Wird Lijnders eines Tages DFB-Co?

Der 43-Jährige machte sich als Co von Jürgen Klopp bei Liverpool einen Namen. Seine Cheftraineramtszeit in Salzburg endete im Dezember 2024 nach einem halben Jahr.

Laut des Berichts könnte Lijnders künftig wieder mit Klopp zusammenarbeiten. Sollte der Deutsche eines Tages das DFB-Team trainieren, wäre sein ehemaliger Co wohl bereit, erneut zu assistieren.

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