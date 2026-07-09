Nächster Ex-Salzburg-Coach vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Thomas Letsch hat wohl eine neue Aufgabe gefunden!

Nach Informationen von "Sky" wird der 57-jährige Deutsche in Kürze neuer Trainer bei Al-Shabab in der Saudi-Pro-League.

Deal vor Vollzug

Laut dem Medienbericht befindet sich Letsch bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Saudi-Klub, in den kommenden Tagen könnte der Deal bereits finalisiert werden.

Letsch war von Jänner 2025 bis Februar 2026 in 56 Spielen Trainer beim FC Red Bull Salzburg, wurde dann jedoch durch Daniel Beichler ersetzt. Von 2018 bis 2019 coachte er auch die Wiener Austria.

Drei Mal Ex-Salzburg?

Al-Shabab wurde im vergangenen Jahr nur 13. in der Liga. In Saudi-Arabien trifft Letsch mit Matthias Jaissle auf einen weiteren Ex-Salzburg-Trainer.

Auch sein ehemaliger Co-Trainer Jens Wissing steht vor einem Engagement, er ist als Cheftrainer bei Al-Ittihad im Gespräch >>>