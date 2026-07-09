NEWS

Nächster Ex-Salzburg-Coach vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Thomas Letsch war bis Februar noch Trainer bei den "Bullen". Jetzt zieht es ihn offenbar in die Wüste.

Nächster Ex-Salzburg-Coach vor Wechsel nach Saudi-Arabien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Thomas Letsch hat wohl eine neue Aufgabe gefunden!

Nach Informationen von "Sky" wird der 57-jährige Deutsche in Kürze neuer Trainer bei Al-Shabab in der Saudi-Pro-League.

Deal vor Vollzug

Laut dem Medienbericht befindet sich Letsch bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Saudi-Klub, in den kommenden Tagen könnte der Deal bereits finalisiert werden.

Letsch war von Jänner 2025 bis Februar 2026 in 56 Spielen Trainer beim FC Red Bull Salzburg, wurde dann jedoch durch Daniel Beichler ersetzt. Von 2018 bis 2019 coachte er auch die Wiener Austria.

Drei Mal Ex-Salzburg?

Al-Shabab wurde im vergangenen Jahr nur 13. in der Liga. In Saudi-Arabien trifft Letsch mit Matthias Jaissle auf einen weiteren Ex-Salzburg-Trainer.

Auch sein ehemaliger Co-Trainer Jens Wissing steht vor einem Engagement, er ist als Cheftrainer bei Al-Ittihad im Gespräch >>>

Mehr zum Thema

ÖFB-Torhüter Alex Schlager vor Wechsel in die deutsche Bundesliga

ÖFB-Torhüter Alex Schlager vor Wechsel in die deutsche Bundesliga

Bundesliga
45
Transfer-Update: Doppelpack beim GAK, Neuzugang für den LASK

Transfer-Update: Doppelpack beim GAK, Neuzugang für den LASK

Bundesliga
Ex-LASK-Kapitän vor Abschied aus Europa

Ex-LASK-Kapitän vor Abschied aus Europa

International
2
Bericht: Tabakovic und Salzburg sind sich einig!

Bericht: Tabakovic und Salzburg sind sich einig!

Bundesliga
81
Nach starker WM: Zieht es Alex Schlager in die Wüste?

Nach starker WM: Zieht es Alex Schlager in die Wüste?

Bundesliga
57
60 Millionen! WM-Shootingstar sorgt für neuen Transferrekord

60 Millionen! WM-Shootingstar sorgt für neuen Transferrekord

Deutsche Bundesliga
Gutes Omen für CR7? Ex-Ronaldo-Coach übernimmt wohl Portugal

Gutes Omen für CR7? Ex-Ronaldo-Coach übernimmt wohl Portugal

International
1

Kommentare

Fußball Fußball International Thomas Letsch FC Red Bull Salzburg Saudi Pro League Gerüchteküche