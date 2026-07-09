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Ex-LASK-Kapitän vor Abschied aus Europa

Nur ein Jahr nach seinem LASK-Abgang soll der Innenverteidiger auf eigenen Wunsch wieder weiterziehen.

Ex-LASK-Kapitän vor Abschied aus Europa Foto: © IMAGO / Zink
Textquelle: © LAOLA1
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Im vergangenen Sommer schlug Philipp Ziereis ein Angebot des LASK zur Vertragsverlängerung aus, um in seine Heimat zurückzukehren.

Die SpVgg Greuther Fürth sicherte sich die Dienste des Innenverteidigers, die angestrebte Führungsrolle konnte er jedoch nicht vollends ausfüllen.

In der neuen Saison sollte er eigentlich einen weiteren Anlauf nehmen, sich als Abwehrchef zu etablieren, doch nun dürfte alles ganz anders kommen.

Abschied ein Jahr vor Vertragsende

Wie die "Nürnberger Nachrichten" berichten, steht der 33-Jährige vor einem Wechsel zu Melbourne Victory in die australische A-League.

Der Innenverteidiger soll mit dem Wunsch, den Klub in Richtung Australien zu verlassen, auf die Verantwortlichen des deutschen Zweitligisten zugekommen sein. Sein Vertrag in Fürth wäre noch bis 2027 gelaufen.

Für den LASK absolvierte der gebürtige Bayer insgesamt 111 Pflichtspiele, 33 Mal führte er die Mannschaft als Kapitän auf das Spielfeld.

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