Schicker landet nächsten Top-Deal: Wunderkind geht zur TSG

Nur wenige Tage nach dem neuen Rekordverkauf kratzt die TSG 1899 Hoffenheim nun am Rekord-Einkauf.

Das belgische Ausnahmetalent Nathan De Cat (17) wechselt von RSC Anderlecht nach Sinsheim, wie der Bundesligist vermeldet.

Die Ablöse beläuft sich dem Vernehmen nach auf 17 Millionen Euro plus mögliche Boni - nur Adam Hlozek (18 Mio. Euro) war in der Vereinshistorie teurer.

Im Kraichgau unterschreibt der 1,92m-große zentrale Mittelfeldspieler einen "langfristigen Vertrag", der laut "Sky" bis 2031 laufen soll.

Mit unzähligen Top-Klubs in Verbindung

Noch vor einigen Wochen wurde De Cat mit einigen großen Klubs wie etwa ManCity, Chelsea, Borussia Dortmund oder den Bayern in Verbindung gebracht.

"Es freut uns ungemein, dass sich ein international so umworbener Spieler wie Nathan De Cat ganz bewusst für einen Wechsel zur TSG entscheidet. Das ist eine herausragende Bestätigung für den eingeschlagenen Weg“, so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Der TSG-Sportchef weiter: "Nathan ist auf seiner Position eines der größten Talente im europäischen Fußball. Wir glauben fest an sein Potenzial und wollen ihm das Vertrauen sowie die nötige Zeit geben, um seine Stärken auf Bundesliga-Niveau zu zeigen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln."

Von Österreich-Trio überzeugt worden

Die Entscheidung zugunsten Hoffenheims hatte laut De Cat offenbar mehrere Gründe:

"Die TSG hat sich sehr früh und nachhaltig um mich bemüht. Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Andreas Schicker, Paul Pajduch und Trainer Chris Ilzer haben mich absolut überzeugt. Die TSG Hoffenheim bietet mir optimale Möglichkeiten, mich in einer europäischen Top-5-Liga zu beweisen und zum sportlichen Erfolg des Klubs beizutragen", so De Cat.

"Zudem gibt mir die Teilnahme an der Europa League die Chance, auch international wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Die TSG Hoffenheim hat schon zahlreiche Beweise dafür geliefert, jungen Spielern die beste Plattform zu bieten, um ein besserer Spieler zu werden", ergänzt er.